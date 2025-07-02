"Будет только хуже": Трамп призвал ХАМАС к сделке с Израилем

Трамп заявил, что Израиль после переговоров с американскими представителями согласился на «необходимые условия» для соглашения о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В течение этого срока Соединенные Штаты будут работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне, а окончательное предложение представят Катар и Египет, сообщил Трамп.

«Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС согласится на эту сделку, потому что лучше не будет — БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», — написал он в Truth Social.

В Вашингтон прибыл министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Как писала The Times of Israel, он собирался провести переговоры со специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По словам Трампа, встреча была долгой и продуктивной.