"Будет только хуже": Трамп призвал ХАМАС к сделке с Израилем
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Трамп заявил, что Израиль после переговоров с американскими представителями согласился на «необходимые условия» для соглашения о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
В течение этого срока Соединенные Штаты будут работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне, а окончательное предложение представят Катар и Египет, сообщил Трамп.
«Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС согласится на эту сделку, потому что лучше не будет — БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», — написал он в Truth Social.
В Вашингтон прибыл министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Как писала The Times of Israel, он собирался провести переговоры со специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По словам Трампа, встреча была долгой и продуктивной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2261439-budet-tolko-huzhe-tramp-prizval-hamas-k-sdelke-s-izrailem/
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