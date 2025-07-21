Израиль начал операцию в городе Дейр-эль-Балах в центре Газы. Там не было боевых действий с начала войны против ХАМАС

Израильские войска начали наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа - в местности, где на земле боевых действий не было больше 20 месяцев.

Это вызвало новую волну перемещений среди гражданского населения, в том числе среди тех, кто ранее уже был вынужден покинуть свои дома из-за продолжающегося почти два года конфликта.

Операция началась рано утром в понедельник, всего через несколько часов после того как израильские военные приказали эвакуироваться жителям шести жилых кварталов в юго-западной части города.

Сейчас в этом районе находятся тысячи беженцев из Рафаха и Хан-Юниса на юге Газы.

В воскресенье израильские военные сбросили с воздуха листовки, приказывающие жителям нескольких районов на юго-западе Дейр-эль-Балаха, где укрываются сотни тысяч перемещенных жителей Газы, покинуть дома и направиться дальше на юг.

Пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи в сообщении в соцсети X написал, что Израиль "расширяет свою деятельность" вокруг Дейр-эль-Балаха, в том числе "в районе, где он ранее не проводил операций". Он призвал палестинцев "переместиться на юг, в район аль-Маваси" на побережье Средиземного моря для их безопасности.

В заявлении ЦАХАЛ было сказано, что "Силы обороны [Израиля] продолжают действовать с большой силой, чтобы уничтожить потенциал врага и террористическую инфраструктуру в этом районе".

Местные журналисты сообщили Би-би-си, что израильские танки и военные машины вошли в город через контрольно-пропускной пункт "Кисуфим" под прикрытием артиллерии и авиации.

Согласно их сообщениям, наступление израильских военных сопровождалось артиллерийским обстрелом. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видны вспышки взрывов и слышны звуки стрельбы, сопровождающие продвижение израильских войск.

Число бежавших в ночь на понедельник в район аль-Маваси, который стал одним из немногих оставшихся относительно безопасных районов на юге Газы, идет на тысячи.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си в регионе, отданный в воскресенье приказ об эвакуации вызвал массовую панику среди беженцев.

Местные жители опасаются, что новое наступление может быть частью израильского плана по созданию нового военного коридора, который изолирует Дейр-эль-Балах от центрального района анклава.

Что такое Дейр-эль-Балах

Дейр-эль-Балах - один из немногих районов Газы, где с начала войны против ХАМАС в октябре 2023 года Израиль не проводил крупных наземных операций.

Из-за этого десятки тысяч перемещенных палестинцев остались в городе, соседствуя с местными жителями.

Здесь сохранилось больше зданий, чем в других частях сектора, работают медицинские пункты, есть питьевая вода из опреснительной установки и системы утилизации отходов.

После того, как больше года назад израильские войска начали активные операции на юге анклава, ООН и другие гуманитарные организации перенесли основную часть своих операций из Рафаха в Дейр-эль-Балах.

Израильские источники заявили, что армия до сих пор не входила в эти районы, потому что подозревает, что ХАМАС может удерживать там заложников. Считается, что по меньшей мере 20 из 50 заложников, остающихся в плену в Газе, все еще живы.

Операция ЦАХАЛ вызвала тревогу у семей остающихся в плену заложников, которые также считают, что в районе наступления удерживаются их родственники, и опасаются, что они могут пострадать в результате операции.

В субботу семьи заложников обратились к израильским властям с требованием "срочно объяснить израильским гражданам и семьям, каков план боевых действий и как именно он защищает похищенных, которые все еще находятся в Газе".

Гуманитарное управление ООН назвало приказ об эвакуации "еще одним сокрушительным ударом" по гуманитарным усилиям в Газе.

По данным ООН, в Деир-эль-Балахе находятся десятки важных объектов, таких как гуманитарные склады, медицинские клиники и критически важная инфраструктура водоснабжения.

"Любой ущерб этой инфраструктуре будет иметь угрожающие жизни последствия", - предупредило управление. Новая операция "разрезает Дейр-эль-Балах… еще больше раздробляя сектор", и это ограничит возможности гуманитарных групп безопасно и эффективно передвигаться по Газе.

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