"Они хотят умереть": Трамп об отказе ХАМАС от сделки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС не хотело заключать сделку о прекращении огня, передает NUR.KZ со ссылкой на NDTV.

Как сообщает издание, после того, как Израиль и США вышли из непрямых переговоров, президент США заявил, что ХАМАС не хотело заключать соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

"Это очень плохо. ХАМАС на самом деле не хотел заключать сделку. Я думаю, они хотят умереть", - сказал он.

Дональд Трамп также сообщил о причинах отказа.

"Теперь у нас остались последние заложники, а они (боевики ХАМАС - прим. ред.) знают, что происходит после того, как вы освободите последних заложников. В общем, из-за этого они и не захотели заключать сделку", - отметил американский лидер.

По информации ТАСС, 24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из столицы Катара, где проходят переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве.

Также мы писали, делегация США прекратила переговоры с ХАМАС о секторе Газа и покидает Катар. Об этом заявил посланник Трампа Стив Уиткофф. По его словам, последний ответ ХАМАС "явно демонстрирует отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе", и США "теперь рассмотрят альтернативные варианты возвращения заложников домой и попытаются создать более стабильную обстановку для жителей Газы".

Напомним, 20 июля израильские военные приказали эвакуироваться жителям районов центральной части Газы, где боевые действия до сих пор не велись.

Между тем Минздрав Газы сообщил, что более 50 человек погибли, ожидая помощи, в условиях усугубляющегося голода.

Позже стало известно, что израильские войска начали наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа - в местности, где на земле боевых действий не было больше 20 месяцев. Это вызвало новую волну перемещений среди гражданского населения, в том числе среди тех, кто ранее уже был вынужден покинуть свои дома из-за продолжающегося почти два года конфликта.

Добавим, что еще в марте ХАМАС заявлял, что открыт к переговорам, но не пойдет на изменения уже достигнутых договоренностей. Группировка призвала международных посредников оказать давление на Израиль с целью продлить срок перемирия.

А в начале этого месяца Трамп призвал ХАМАС пойти на перемирие, заявив, что "дальше будет только хуже".

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