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    Новости русской службы Би-би-си

    Израиль ввел в Газе ежедневные "тактические паузы" для доставки помощи. Снимут ли они угрозу голода в анклаве?

    Опубликовано:

    Сектор Газа
    Сектор Газа, разрушенные здания. Фото: Anadolu/Getty Images

    В понедельник в секторе Газа снова заработала 10-часовая "тактическая пауза", которую израильские военные собираются предоставлять в течение недели в некоторых частях анклава для переброски продовольствия и гуманитарной помощи. Военные действия должны быть прекращены с 10:00 до 20:00 по местному времени в трех районах Газы - Эль-Маваси, центральной части Дейр-эль-Балаха и северной части города Газа, - для того, чтобы позволить ООН и другим организациям доставить продовольствие и медикаменты населению "до дальнейшего уведомления".

    Израиль объявил об изменении своей политики в воскресенье и заявил, что создает новые безопасные маршруты для конвоев. По мнению главы гуманитарной миссии ООН Тома Флетчера, ежедневные паузы продолжатся в течение «недели или около того».

    «Мы приветствуем решение Израиля о расширении помощи на одну неделю, включая снятие таможенных барьеров на продовольствие, медикаменты и топливо из Египта, а также о выделении безопасных маршрутов для гуманитарных конвоев ООН», — сказал он.

    Флетчер также заявил, что некоторые ограничения на передвижение в Газе, по-видимому, действительно были ослаблены. Однако, по его словам, сейчас необходимо принять масштабные и оперативные меры. В частности, он призвал Израиль ускорить выдачу разрешений на пропуск грузовиков для ввоза грузов в Газу.

    По данным Cogat, израильского военного органа, контролирующего доставку гуманитарной помощи в Газу, в воскресенье ООН и другие международные организации собрали и распределили в анклаве более 120 грузовиков с гуманитарной помощью. Еще 180 грузовиков въехали в Газу и ожидают распределения, а сотни других все еще стоят в очереди на погрузку.

    «Более последовательный сбор и распределение помощи агентствами ООН и международными организациями = больше помощи для тех, кто в ней больше всего нуждается в Газе», — говорится в сообщении в социальных сетях.

    При этом Агентство ООН по делам палестинских беженцев утверждает, что Газе ежедневно требуется от 500 до 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

    Накануне грузовые самолеты ВВС Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов сбросили с парашютами гуманитарную помощь на территорию сектора. Было сброшено 25 тонн, но один иорданский чиновник заявил Reuters, что это не заменит доставку продовольствия по суше. Этой же точки зрения придерживаются ООН и гуманитарные организации.

    Глава Агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лазарини заявил, что сбрасывание помощи с парашютов «дорого, неэффективно и может даже убить голодающих мирных жителей», если что-то пойдет не так, и призвал Израиль разрешить больше поставок грузовиками.

    Корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абуалуф сообщил, что в выходные наблюдались «хаотичные» сцены, когда люди дрались за первые сброшенные с воздуха грузы. Журналист из Газы Имад Кудайя сообщил Би-би-си, что некоторые посылки были сброшены в районы, которые Израиль объявил «опасными» зонами боевых действий. Би-би-си удалось подтвердить это сообщение.

    Реакция в Израиле

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает резко критиковать ООН, заявляя, что у нее теперь «не осталось оправданий» для невыдачи помощи. Он отверг обвинения в том, что Израиль намеренно морит голодом мирных жителей Газы, назвав их «вопиющей ложью».

    «В Газе нет политики голода, и в Газе нет голода», — сказал он в воскресенье на конференции в Иерусалиме.

    Он добавил, что Израиль «обеспечил поступление объема помощи, требуемого международным правом», и заявил, что ХАМАС «похищает эту гуманитарную помощь, а затем обвиняет Израиль в ее невыделении». ХАМАС отрицает, что крадет помощь из пунктов сбора, а в недавнем внутреннем отчете USAID говорится, что доказательств систематического разграбления ХАМАС поставок нет.

    Однако ряд израильских СМИ представляют последние заявления о помощи Газе, сделанные под давлением международного сообщества, как унизительный разворот.

    «Катастрофа стала настолько велика, что Нетаньяху был вынужден отступить и прекратить — по крайней мере в дневное время — военную операцию, которую он сам санкционировал, капитулировать перед требованиями Организации Объединенных Наций и международных организаций и сбросить с воздуха продовольствие», — пишет Нахум Барнеа в газете Yedioth Ahronoth.

    «Наконец-то удалось добиться картины победы, — иронизирует Бен Каспит в газете Maariv. — Пакеты с гуманитарной помощью, сброшенные вчера в сектор Газа, — это картина победы ХАМАС».

    Ситуация в Газе

    Управляемое ХАМАС палестинское Министерство здравоохранения в Газе сообщило, что за последние 24 часа от недоедания умерли 14 человек, в том числе двое детей. По данным министерства, общее число умерших от недоедания достигло 147 человек, 88 из них — дети. Эти данные не поддаются независимой проверке.

    В воскресенье Всемирная организация здравоохранения заявила, что уровень недоедания в секторе Газа вышел на «опасную траекторию», отметив «всплеск смертности в июле».

    Агентство сообщает, что из 74 случаев смерти от недоедания в 2025 году 65 произошли в июле, в том числе 24 случая среди детей в возрасте до пяти лет.

    «Намеренная блокировка и задержка крупномасштабной продовольственной, медицинской и гуманитарной помощи стоили жизни многим людям», — заявляет агентство.

    ВОЗ также предупреждает, что людям приходится «рисковать жизнью», чтобы получить помощь, и сообщает, что более 1060 человек были убиты и 7200 ранены при попытке получить доступ к продовольствию.

    Агентство призвало к «незамедлительным и последовательным усилиям по снабжению сектора Газа» продовольствием, медикаментами и лечебными средствами, заявляя, что поток помощи должен быть «беспрепятственным».

    Израиль перекрыл поступление всей гуманитарной помощи в Газу в марте, в мае она возобновилась с новыми ограничениями: распределение продовольствия было поручено американо-израильскому Гуманитарному фонду Газы. Вокруг созданных им центров раздачи помощи часто происходили инциденты, оборачивавшиеся, по данным ООН, гибелью сотен палестинцев. Свидетели, в том числе бывшие охранники этих центров, возлагали вину за гибель большинства этих людей на израильские войска.

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