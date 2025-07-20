Трамп пригрозил Ирану уничтожением его новых ядерных объектов

Дональд Трамп заявил, что новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства на территории республики будут уничтожены. Пост опубликован в социальной сети Truth Social, передает NUR.KZ.

"Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", - написал Трамп.

При этом незадолго до публикации Трампа представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Эбрахим Резаи заявил местному агентству Tasnim, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащение урана выше 60%.

По словам Резаи, на такой шаг Тегеран будет вынужден пойти в случае усиления внешнего давления. Резаи отметил, что до сих пор Иран не использовал весь свой потенциал, но может прибегнуть к "другим стратегическим мерам", включая производство современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества.

Свежая публикация по теме: Трамп обвинил Барака Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.