Трамп пригрозил Ирану уничтожением его новых ядерных объектов
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Дональд Трамп заявил, что новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства на территории республики будут уничтожены. Пост опубликован в социальной сети Truth Social, передает NUR.KZ.
"Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", - написал Трамп.
При этом незадолго до публикации Трампа представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Эбрахим Резаи заявил местному агентству Tasnim, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащение урана выше 60%.
По словам Резаи, на такой шаг Тегеран будет вынужден пойти в случае усиления внешнего давления. Резаи отметил, что до сих пор Иран не использовал весь свой потенциал, но может прибегнуть к "другим стратегическим мерам", включая производство современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2266884-tramp-prigrozil-iranu-unichtozheniem-ego-novyh-yadernyh-obektov/
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