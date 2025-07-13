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    СМИ: Президент Ирана получил ранение после атаки Израиля на Тегеран

    Опубликовано:

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан
    Масуд Пезешкиан. Фото: president.ir

    Издание Fars сообщило о ранении, которое президент Ирана Масуд Пезешкиан якобы получил во время атаки Израиля на Тегеран 16 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    По данным издания, ранение было получено 16 июня. Отмечается атака произошла, когда в одном из зданий в западной части иранской столицы проходило заседание Высшего совета национальной безопасности с участием высокопоставленных иранских чиновников.

    По данным агентства, удары пришлись по входам в здание. Из-за этого чиновникам пришлось выбираться через аварийный люк, некоторые из них, включая президента Пезешкиана, получили травмы ног.

    Напомним, в ночь на 13 июня израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

    Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон. Также в ЦАХАЛ заявили об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде.

    Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".

    После президент Ирана обратился к народу после атак Израиля.

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