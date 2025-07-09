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    США ввели санкции против представителя ООН, заявлявшего о "контролируемом геноциде" в секторе Газа

    Опубликовано:

    Санкционный список
    Санкции. Иллюстративное фото: designer491/Getty Images

    США вводят санкции против специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе из-за ее высказываний о геноциде в секторе Газа, передает NUR.KZ.

    О том, что на Альбанезе будут наложены санкции, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

    "Сегодня я ввожу санкции в отношении специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе за ее незаконные и постыдные попытки спровоцировать меры против американских и израильских должностных лиц, компаний и руководителей.

    Политическая и экономическая война, развязанная Альбанезе против США и Израиля, больше не будет допускаться. Мы всегда будем поддерживать наших партнеров в их праве на самооборону", - написал Рубио.

    Он также добавил, что США будут предпринимать "любые действия, которые сочтут необходимыми", чтобы ответить "защитить свой суверенитет и суверенитет союзников".

    По данным РИА Новости, в 2024 году Альбанезе заявила, что считает происходящее в Газе "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала арестовать израильского премьера.

    До этого администрация Трампа направляла официальный запрос на отстранение Альбанезе от должности, обвиняя ее в "яростном антисемитизме", "поддержке терроризма" и давлении на международные компании, сотрудничающие с Израилем.

    Напомним, в ноябре 2024 года на сайте Международного уголовного суда появилось заявление о выдаче ордера на арест в отношении сразу двух израильских политиков - премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта.

    Отмечалось, что ордер выдан за предполагаемые военные преступления в Газе в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года. Также в заявлении говорилось, что обвинения касаются действий израильских госорганов и вооруженных сил против гражданского населения Палестины, в частности - гражданских лиц в секторе Газа.

    В офисе премьер-министра Израиля назвали это решение антисемитским, а сам орган, выдавший ордеры - "предвзятым и дискриминирующим".

    А в феврале этого года США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордеры на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.

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