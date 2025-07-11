Иран может восстановить часть запасов обогащенного урана, по которым были нанесены удары США, заявил израильский чиновник

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Новости русской службы Би-би-си

    Иран может восстановить часть запасов обогащенного урана, по которым были нанесены удары США, заявил израильский чиновник

    Опубликовано:

    Иранские флаги на улице
    Флаги Ирана. иллюстративное фото: pexels.com

    Израильские власти не исключают, что Иран может попытаться извлечь обогащенный уран, погребенный под объектом в Исфахане, по которому в июне США нанесли свои удары в рамках операции «Полуночный молот». Хотя Дональд Трамп заявляет о полном уничтожении ядерных объектов Тегерана, некоторые американские разведслужбы и МАГАТЭ оценивают ситуацию более сдержанно.

    Высокопоставленный израильский чиновник на брифинге для американских журналистов заявил, что добраться до обогащенного урана в Исфахане иранцам будет крайне сложно, и любая попытка сделать это спровоцирует новые удары Израиля.

    Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американские удары по Ирану в июне «стерли с лица земли» ядерные объекты страны, хотя некоторые американские разведывательные службы не разделяют его оптимизма.

    Иран отрицает стремление создать ядерное оружие и утверждает, что обогащает уран исключительно в мирных целях.

    По словам израильского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, данные разведки указывают на то, что большая часть обогащенного урана в Исфахане была погребена под землей после удара крылатыми ракетами, запущенными с подводных лодок в рамках операции «Полуночный молот» 22 июня.

    Израильский чиновник не выразил обеспокоенности этим, отметив, что любые попытки Ирана извлечь материалы, скорее всего, будут засечены.

    Согласно оценке Израиля, ядерная программа Ирана была отброшена на два года назад.

    Трамп и члены его администрации настаивают на том, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены.

    «Как многократно говорил президент Трамп, операция "Полуночный молот" полностью уничтожила ядерные объекты Ирана», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии Би-би-си. «Весь мир стал безопаснее благодаря его решительному лидерству», — добавила она.

    Однако оценки американской разведки были более осторожны: согласно утекшему предварительному докладу Разведывательного управления Министерства обороны США, хотя все три объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане — были серьезно повреждены, полностью уничтожены они не были.

    В конце июня директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил американским законодателям, что уничтожение единственного в Иране объекта по производству металлического урана фактически лишило страну возможности создать ядерное оружие.

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS, партнеру Би-би-си в США, заявил, что три объекта, ставшие целью удара, были «значительно разрушены», однако «некоторые их части все еще остаются целыми».

    «Честно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего не осталось», — сказал Гросси.

    В интервью консервативному обозревателю Такеру Карлсону, опубликованному на этой неделе ранее, президент Ирана Махмуд Пезешкиан заявил, что объекты были «серьезно повреждены».

    «Таким образом, у нас нет к ним доступа», — сказал он, добавив, что окончательная оценка пока невозможна.

    Ситуация на Ближнем Востоке
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-си

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.