Иран может восстановить часть запасов обогащенного урана, по которым были нанесены удары США, заявил израильский чиновник

Израильские власти не исключают, что Иран может попытаться извлечь обогащенный уран, погребенный под объектом в Исфахане, по которому в июне США нанесли свои удары в рамках операции «Полуночный молот». Хотя Дональд Трамп заявляет о полном уничтожении ядерных объектов Тегерана, некоторые американские разведслужбы и МАГАТЭ оценивают ситуацию более сдержанно.

Высокопоставленный израильский чиновник на брифинге для американских журналистов заявил, что добраться до обогащенного урана в Исфахане иранцам будет крайне сложно, и любая попытка сделать это спровоцирует новые удары Израиля.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американские удары по Ирану в июне «стерли с лица земли» ядерные объекты страны, хотя некоторые американские разведывательные службы не разделяют его оптимизма.

Иран отрицает стремление создать ядерное оружие и утверждает, что обогащает уран исключительно в мирных целях.

По словам израильского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, данные разведки указывают на то, что большая часть обогащенного урана в Исфахане была погребена под землей после удара крылатыми ракетами, запущенными с подводных лодок в рамках операции «Полуночный молот» 22 июня.

Израильский чиновник не выразил обеспокоенности этим, отметив, что любые попытки Ирана извлечь материалы, скорее всего, будут засечены.

Согласно оценке Израиля, ядерная программа Ирана была отброшена на два года назад.

Трамп и члены его администрации настаивают на том, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены.

«Как многократно говорил президент Трамп, операция "Полуночный молот" полностью уничтожила ядерные объекты Ирана», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии Би-би-си. «Весь мир стал безопаснее благодаря его решительному лидерству», — добавила она.

Однако оценки американской разведки были более осторожны: согласно утекшему предварительному докладу Разведывательного управления Министерства обороны США, хотя все три объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане — были серьезно повреждены, полностью уничтожены они не были.

В конце июня директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил американским законодателям, что уничтожение единственного в Иране объекта по производству металлического урана фактически лишило страну возможности создать ядерное оружие.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS, партнеру Би-би-си в США, заявил, что три объекта, ставшие целью удара, были «значительно разрушены», однако «некоторые их части все еще остаются целыми».

«Честно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего не осталось», — сказал Гросси.

В интервью консервативному обозревателю Такеру Карлсону, опубликованному на этой неделе ранее, президент Ирана Махмуд Пезешкиан заявил, что объекты были «серьезно повреждены».

«Таким образом, у нас нет к ним доступа», — сказал он, добавив, что окончательная оценка пока невозможна.

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