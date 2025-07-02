Президент Ирана объявил о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на Tasnim.
"Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
Напомним, 25 июня иранский однопалатный парламент Меджлис одобрил законопроект о приостановке сотрудничества страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом писала Русская служба Би-Би-Си.
В резолюции парламента говорится о запрете сотрудникам МАГАТЭ въезжать в страну для проведения инспекций — до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.
Это произошло на следующий день после того, как Иран и Израиль объявили о прекращении 12-дневной войны.
До этого информация, что Иран может приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии появилась после заявления главы парламента.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что в Иране был нанесен удар по ядерному объекту.
Дональд Трамп также объявлял, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2261631-prezident-irana-obyavil-o-priostanovlenii-sotrudnichestva-s-magate/
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