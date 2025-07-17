Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран

США намерены ввести импортные пошлины в размере 10-15 процентов на товары из 150 стран — некрупных экономик, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America Voice.

"Мы собираемся опубликовать одну цифру для оставшихся (не крупных. — прим. ред.), почти 150 стран. Мы просто опубликуем одну цифру, и это будет, вероятно, 10 или 15 процентов, мы еще не решили, это большое дело", — сообщил он.

Издание, ссылаясь на данные американского Института управления поставками, отмечает, что торговая политика Трампа, а в особенности его пошлины, способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок.

Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. Тем не менее рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал введенные меры после резкой реакции инвесторов, говорится в материале.

Напомним, 8 июля Трамп опубликовал письма ряду государств о введении дополнительных пошлин. Среди них и письмо президенту Казахстану Токаеву - США вводят пошлины в 25% на товары из Казахстана.

Помимо Казахстана, тарифы вводятся в отношении Японии и Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Туниса, Бангладеш, Камбоджи, Таиланда, Боснии и Герцеговины и Индонезии.

Позже Трамп объявил о введение пошлин в отношении еще восьми государств.

Позже в Минторговли Казахстана сделали заявление касательно новых тарифов США. В ведомстве заверили, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

Ранее мы подробно рассказывали, что именно экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят новые пошлины. Мы также публиковали мнение экспертов, которые объяснили, почему США вводят торговые пошлины против Казахстана и как они могут повлиять на цены в стране.

Свежая публикация по теме: Газета Wall Street Journal заявила, что Трамп 22 года назад написал Джеффри Эпштейну скабрезное письмо. Трамп назвал письмо подделкой

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.