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    Новости русской службы Би-би-си

    Трамп в интервью Би-би-си: "Я разочарован Путиным, но не поставил на нем крест"

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

    В телефонном разговоре с Би-би-си президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским президентом Владимиром Путиным, но еще не теряет надежды. На вопрос, доверяет ли он ему, Трамп ответил: «Я почти никому не доверяю».

    Разговор состоялся через несколько часов после того, как Трамп объявил о планах отправить оружие Украине и пригрозил России жесткими пошлинами, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

    В эксклюзивном интервью Би-би-си, которое Трамп давал из Овального кабинета, он также выразил поддержку НАТО — несмотря на то, что ранее называл альянс устаревшим, — и подтвердил приверженность принципу коллективной обороны.

    Интервью было приурочено к годовщине покушения на Трампа, но после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте большую часть разговора президент США посвятил теме своего разочарования в российском лидере.

    Накануне после встречи с Рютте Трамп заявил, что ему «примерно четыре раза» казалось, что он достиг соглашения по войне в Украине.

    На вопрос Би-би-си, закончил ли он теперь с Путиным, Трамп ответил: «Я им разочарован, но я еще не поставил на нем крест. Но разочарован».

    Отвечая на вопрос, как он собирается убедить Путина «остановить кровопролитие», президент США сказал корреспонденту Би-би-си: «Мы работаем над этим, Гэри».

    На вопрос, доверяет ли он российскому лидеру, президент США ответил: «Я почти никому не доверяю».

    «Мы проводим отличную беседу. Я говорю: "Вот это хорошо, мне кажется, мы близки к решению" — а потом он разрушает здание в Киеве», — посетовал он.

    Разговор перешел на тему альянса НАТО, который Трамп раньше называл «устаревшим».

    На вопрос, считает ли он так до сих пор, Трамп ответил: «Нет. Думаю, НАТО теперь движется в противоположную сторону», объяснив это тем, что альянс стал «платить по своим счетам».

    Он добавил, что все еще верит в принцип коллективной обороны, потому что он позволяет маленьким странам защищаться от больших.

    По мнению Трампа, он завоевал уважение лидеров Германии, Франции и Испании, поскольку в глазах мировых лидеров дважды избраться президентом — это «признак большого таланта».

    На вопрос, не бывает ли лесть со стороны мировых лидеров слишком явной, Трамп ответил, что, на его взгляд, они «просто стараются быть любезными».

    Отвечая на вопрос о будущем Великобритании, Трамп сказал, что считает ее «отличным местом». «Вы же знаете, у меня там есть недвижимость», — напомнил он.

    Говоря о брексите, он заметил, что «все прошло немного неряшливо, но, теперь дело идет к порядку».

    О британском премьере Кире Стармере Трамп сказал: «Он мне очень нравится, несмотря на то, что он либерал». Также Трамп похвалил торговую сделку между США и Великобританией.

    Как заявил президент США, с Британией у него «особая связь», именно поэтому он заключил с ней соглашение: «В отличие от ваших конкурентов и Европейского союза — с ними я, в основном, никаких сделок не заключал».

    Он также рассказал, что с нетерпением ждет своего второго государственного визита в Великобританию в сентябре этого года.

    На вопрос, чего он хочет добиться во время визита, Трамп ответил: «Хорошо провести время и выразить уважение королю Карлу, потому что он настоящий джентльмен».

    По словам президента США, его не обеспокоило выступление Карла III в парламенте Канады, где британский монарх подчеркнул ее суверенитет — после того, как Трамп намекнул, что США могли бы аннексировать страну.

    «Они же связаны с Канадой, так что ему остается только одно — вы же понимаете, у него нет выбора, — сказал Трамп. — Я считаю, он выступил очень достойно и уважительно».

    Также Трамп заявил, что США «сейчас ведут переговоры с Канадой», и, по его мнению, «все закончится очень хорошо».

    На вопрос, что он считает своим главным наследием на посту президента, Трамп ответил: «Спасение Америки».

    «Думаю, сейчас Америка снова стала великой страной, а год назад она была мертвой», — заявил он.

    Это перевод статьи с сайта BBC News, оригинал можно прочитать здесь.

    Дональд Трамп
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