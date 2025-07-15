Суд разрешил Трампу закрыть Министерство образования США

Верховный суд США отменил запрет на расформирование министерства образования США, начатое администрацией Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Ранее федеральный судья в Массачусетсе запретил администрации Трампа предпринимать дальнейшие шаги по закрытию министерства, однако теперь Верховный суд отклонил этот запрет.

Как отмечает издание, это позволит администрации продолжить массовые увольнения, в результате которых штат Минобразования уже сократился почти вдвое.

Министр образования Линда Макмэхон прокомментировала это решение, заявив, что ведомство сократит численность персонала и продолжит "работу по возвращению образования в штаты".

"Сегодня Верховный суд вновь подтвердил очевидное: президент Соединенных Штатов, как глава исполнительной власти, обладает высшими полномочиями принимать решения относительно численности персонала, административной организации и повседневной деятельности федеральных агентств", — заявила Макмэхон.

Хотя Макмэхон назвала решение победой и заявила, что "позором является то, что высшему суду страны пришлось вмешаться, чтобы позволить президенту Трампу продвигать реформы, для проведения которых американцы его избрали, используя полномочия, предоставленные ему Конституцией США".

Между тем глава Национального союза родителей Кери Родригес в своем заявлении раскритиковала решение Верховного суда.

"Верховный суд поставил политику выше Конституции и тем самым поставил под угрозу миллионы американских студентов. Это решение дает зеленый свет возмутительному и незаконному захвату власти президентом Трампом, который пытается расформировать Министерство образования США без каких-либо действий со стороны Конгресса", - заявила Родригес.

Издание отмечает, что решение Верховного суда удовлетворить запрос администрации — это еще одна победа, хотя и временная, усилий Трампа по реформированию федерального правительства.

Напомним, в середине марта Белый дом анонсировал подписание Трампом указа о закрытии Министерства образования США. СМИ писали, что министерство к тому времени уже сократило штат почти наполовину и сейчас работает над отменой грантов и контрактов.

А в Белом доме заявляли, что указ президента "даст возможность родителям, штатам и сообществам взять под контроль и улучшить условия для всех учащихся".

Тогда же сообщалось, что Трамп неоднократно призывал закрыть Минобразования США. В декабре 2024 года — еще во время своей предвыборной кампании — он пообещал упразднить ведомство, обосновывая это тем, что деятельность департамента избыточна и создает лишнюю бюрократию. Функции ведомства, считает Трамп, могут выполнять департаменты на уровне штатов.

Однако в мае федеральный суд штата Массачусетс обязал администрацию Трампа восстановить на работе более 1300 сотрудников Минобразования. В суде заявляли, что сокращение персонала привело к закрытию семи из 12 управлений, отвечающих за обеспечение соблюдения гражданских прав, включая защиту студентов от дискриминации по признаку расы и инвалидности.

Однако администрация Трампа сразу же сообщила о намерении обжаловать решение суда.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.