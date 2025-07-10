США вводят пошлины против еще восьми стран
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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о введении пошли в отношении еще восьми стран. Как и в прошлый раз, он опубликовал письма главам этих государств, передает NUR.KZ.
В этот раз письма от американского лидера получили:
- Молдова,
- Филиппины,
- Брунея,
- Алжир,
- Ливия,
- Ирак,
- Шри-Ланка.
Согласно информации в письмах, для Алжира, Ливии, Шри-Ланки и Ирака вводятся импортные пошлины в размере 30%, для Молдовы и Брунея - 25%, а для Филиппин - 20%.
Новые тарифы вступят в силу с 1 августа.
Напомним, 8 июля Трамп опубликовал письма ряду государств о введении дополнительных пошлин. Среди них и письмо президенту Казахстану Токаеву - США вводят пошлины в 25% на товары из Казахстана.
Помимо Казахстана, тарифы вводятся в отношении Японии и Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Туниса, Бангладеш, Камбоджи, Таиланда, Боснии и Герцеговины и Индонезии.
Позже в Минторговли Казахстана сделали заявление касательно новых тарифов США. В ведомстве заверили, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.
Ранее мы подробно рассказывали, что именно экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят новые пошлины. Мы также публиковали мнение экспертов, которые объяснили, почему США вводят торговые пошлины против Казахстана и как они могут повлиять на цены в стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2263770-ssha-vvodyat-poshliny-protiv-eshche-vosmi-stran/
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