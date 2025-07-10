Трамп анонсировал пошлины в 50% для Бразилии из-за Болсонару

Трамп заявил о намерении США ввести 50-процентные пошлины на товары из Бразилии с 1 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В своей соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве, в котором заявил, что тот развязал «охоту на ведьм, которая должна быть немедленно прекращена!» в связи с обвинениями против бывшего президента правого толка Жаира Болсонару. В Бразилии его обвиняют в попытке переворота.

В письме Трамп предупредил, что если Бразилия ответил пошлинами для американских товаров, этот тариф будет добавлен к 5-процентным пошлинам.

Американское посольство в Бразилиа заявило, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, которые «позорны и неуважительны к демократическим традициям Бразилии».

МИД латиноамериканской страны обратился к высшему представителю правительства США в Бразилиа с просьбой разъяснить заявление посольства.

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