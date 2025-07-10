Трамп анонсировал пошлины в 50% для Бразилии из-за Болсонару
Опубликовано:
Трамп заявил о намерении США ввести 50-процентные пошлины на товары из Бразилии с 1 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
В своей соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве, в котором заявил, что тот развязал «охоту на ведьм, которая должна быть немедленно прекращена!» в связи с обвинениями против бывшего президента правого толка Жаира Болсонару. В Бразилии его обвиняют в попытке переворота.
В письме Трамп предупредил, что если Бразилия ответил пошлинами для американских товаров, этот тариф будет добавлен к 5-процентным пошлинам.
Американское посольство в Бразилиа заявило, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, которые «позорны и неуважительны к демократическим традициям Бразилии».
МИД латиноамериканской страны обратился к высшему представителю правительства США в Бразилиа с просьбой разъяснить заявление посольства.
- "Я разбомблю Москву к чертям": CNN опубликовал аудиозапись со словами Трампа о Путине и Цзиньпине
- Как Трамп использует "теорию безумца", чтобы менять мир под себя (и у него получается)
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2263761-tramp-anonsiroval-poshliny-v-50-dlya-brazilii-iz-za-bolsonaru/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах