Бывшему президенту Бразилии предъявили обвинения в попытке госпереворота

Генеральная прокуратура Бразилии предъявила обвинения в попытке государственного переворота в 2022 году бывшему президенту страны Жаиру Болсонару.

Как сообщает бразильский телеканал G1, Болсонару обвиняют сразу в нескольких преступлениях, в том числе руководстве вооруженной преступной организацией, попытке уничтожения демократического верховенства права и попытке госпереворота.

В надзорном органе заявили, что Болсонару был лидером организации, которая пыталась свергнуть демократию в Бразилии.

Если Верховный федеральный суд удовлетворит ходатайство, Болсонару станет ответчиком и должен будет предстать перед судом по уголовному делу.

Вместе с экс-президентом обвинения предъявлены еще 33 людям.

DW, ссылаясь на материалы следствия, сообщает, что главной целью группы, которой, по версии следствия, руководил Болсонару, было отравление Луиса Инасиу Лула да Силвы, победившего Болсонару на президентских выборах в конце октября 2022 года, а также вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

"Члены преступной организации разработали в президентском дворце план нападения на институты с целью разрушить систему власти и демократический порядок, получивший зловещее название "Зеленый и желтый кинжал", - следует из отчета генпрокурора.

Он добавил, что план был проработан и доведен до сведения президента, и он с ним согласился.

Напомним, Болсонару был президентом страны с 2019 по 2023 год, затем его сменил да Силва.

Напомним, после объявления результатов президентских выборов в Бразилии в октябре 2022-го по стране прошел ряд массовых демонстраций. Протестам предшествовала инаугурация Луиса Инасиу Лулы да Силвы, избранного президента Бразилии.

А в январе 2023 года сторонники Жаира Болсонару, выступающие против результатов президентских выборов, захватили здание конгресса в столице Бразилии. Они прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента и в здание Верховного суда.

Через какое-то время Болсонару выступил с заявлением касательно беспорядков, которые организовали его сторонники, и осудил произошедшее.

В июле 2023-го Болсонару признали виновным в злоупотреблении властью в преддверии выборов, а именно во лжи о потенциальных подтасовках. Суд Бразилии большинством голосов запретил ему баллотироваться на пост президента в течение восьми лет.

Болсонару назвал это решение "ударом в спину" и заявил, что продолжит работу по продвижению политики правого толка в Бразилии.