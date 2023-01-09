Болсонару осудил беспорядки, организованные его сторонниками

Жаир Болсонару. Фото: Andressa Anholete / Stringer / Gettty Images

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару выступил с заявлением касательно беспорядков, которые организовали его сторонники. Политик осудил произошедшее.

Экс-президент считает, что действия активистов, которые разгромили здания конгресса, верховного суда и дворец Планалту, выходят за рамки демократии, пишет РИА Новости.

Болсонару обратился к своим сторонникам в Twitter.

"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила.

На протяжении всего своего мандата я всегда придерживался четырех строк конституции, уважая и защищая законы, демократию, прозрачность и нашу священную свободу", - заявил политик.

Напомним, сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. В результате были задержаны сотни протестующих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004602-bolsonaru-osudil-besporyadki-organizovannye-ego-storonnikami/