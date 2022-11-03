Массовые протесты в Бразилии: Болсонару призвал сторонников разблокировать дороги

Протестующие в Бразилии. Фото: Fabio Teixeira/Anadolu Agency/Getty Images

30 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победил Луис Инасиу Лула да Силва. Сторонники второго кандидата, Жаира Болсонару, заявили, что результаты сфальсифицированы и перекрыли дороги в знак протеста, передает Guardian.

Сторонники Жаира Болсонару начали блокировать шоссе и дороги по всей Бразилии в знак протеста против победы Луиса Инасиу Лула да Силва. Часть дорог была заблокирована дальнобойщиками, которые перекрыли проезжую часть грузовиками.

Недовольные результатами выборов заявили о мошенничестве и фальсификации результатов, но при этом не смогли предоставить доказательства каких-либо правонарушений. В понедельник, 31 октября, они жгли шины и припаркованные автомобили на автомагистралях, что привело к хаосу.

Более двух десятков рейсов были отменены из-за того, что пилоты и экипаж не смогли добраться до аэропорта.

По состоянию на утро среды дорожная полиция Бразилии заявила, что устранила более 600 точек заграждения, но тем не менее на федеральных трассах по всей стране осталось 156 блокировок.

Как пишет издание, там, где силовикам не удалось разогнать блокпосты, дело взяли в свои руки футбольные болельщики. Отмечается, что по крайней мере четыре ассоциации футбольных ультрас, известные в Бразилии как torcidas organizadas, прорвались через баррикады сторонников Болонсонару в штатах Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Парана, пытаясь попасть на главные соревнования футбольной лиги.

Добавим, что протесты длились несколько дней, но все это время сам Болсонару никак не комментировал свое поражение и происходящее в стране.

Тем не менее, несколько часов назад он выложил видеообращение в своем официальном аккаунте в Twitter, в котором призвал сторонников разблокировать дороги. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошу вас расчистить дороги. Протестуйте по-другому. Я считаю, что это не является частью нашей демократии. Пожалуйста, не думайте обо мне плохо", – заявил политик.

Сообщается также, что вчера тысячи приверженцев Болсонару собрались напротив здания военного командования в центре Рио-де-Жанейро, чтобы "попросить военных совершить переворот и не допустить к власти Лулу да Силву, как победителя президентской гонки".

Напомним, что на выборах в Бразилии 30 октября победил кандидат от социалистической партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва. Его президентский срок официально начнется с 1 января 2023 года.

Его главным соперником был Жаир Болсонару, действующий президент страны.

Отметим, что Лула да Силва уже дважды был президентом Бразилии. Впервые он занял пост президента в 2002 году, а позже успешно переизбрался в 2006 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995503-massovye-protesty-v-brazilii-bolsonaru-prizval-storonnikov-razblokirovat-dorogi/