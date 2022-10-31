Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Alexandre Schneider / Stringer / Getty Images

Бывший глава государства, кандидат от социалистической партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии.

В официальном приложении, где публикуются результаты подсчета голосов, появилась надпись: "результат (выборов) математически определен", пишет РИА Новости со ссылкой на центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны.

Отмечается, что во втором туре президентских выборов в Бразилии, который прошел в минувшее воскресенье, за пост главы государства боролись Луис Инасиу Лула да Силва и действующий президент Жаир Болсонару.

По итогам подсчета 99,01% голосов да Силва набирал 50,84%, у Болсонару было 49,16% голосов.

Как пишет издание, основным лозунгом предвыборной кампании да Силвы было "включить бедного человека в бюджет".

Кандидат обещал ежегодную индексацию зарплат выше уровня инфляции, увеличение выплат бедным семьям и пересмотр налогов в пользу малообеспеченных слове населения, а также стимулирования занятости.

Стоит отметить, что да Силва уже дважды был президентом Бразилии. Впервые он занял пост президента в 2002 году и успешно переизбрался в 2006-м. В годы его президентства Бразилия погасила образовавшийся с 1980-х годов внешний долг, приобрела статус надежной страны для инвестиций.

Также в годы его президентства удалось снизить уровень бедности в стране по сравнению с серединой 1990-х годов.

После окончания президентского срока Лула да Силва работал в "Институте гражданства", который с 2011 года стал называться "Институт Лула", выступал с лекциями.

В 2015 да Силва оказался в центре коррупционного скандала. Сообщалось, что строительные компании получали подряды на крупные проекты для нефтяного гиганта Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги партии трудящихся.

В 2017 году экс-президент был признан главным бенефициаром схемы и приговорен к 9,5 года тюрьмы. Тем не менее он провел в заключении 580 дней - вышел из тюрьмы в ноябре 2019 года после того, как Верховный суд признал незаконность вступления приговора в силу до рассмотрения всех апелляций.

В марте 2021 года вердикты, вынесенные в отношении да Силвы, были отменены в Верховном суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994954-lula-da-silva-pobedil-na-prezidentskih-vyborah-v-brazilii/