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Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару запретили участвовать в выборах в течение 8 лет

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Жаир Болсонару
Жаир Болсонару. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Высший избирательный суд Бразилии большинством голосов запретил бывшему президенту Жаиру Болсонару баллотироваться на пост президента в течение восьми лет.

Его признали виновным в злоупотреблении властью в преддверии прошлогодних президентских выборов, а именно во лжи о потенциальных подтасовках.

Бывшего президента обвинили в подрыве демократии из-за его ложных заявлений о том, что используемые в стране электронные бюллетени уязвимы для атак хакеров и могут быть подтасованы.

Ожидается, что адвокаты Болсонару обжалуют приговор.

Они утверждали, что его заявления никак не повлияли на результаты выборов.

Запрет датирован 2 октября 2022 года, когда проходили президентские выборы.

Если приговор останется в силе, то 68-летний Болсонару не будет иметь права участвовать в следующих президентских выборах в 2026 году, но сможет снова баллотироваться в 2030 году.

Он также будет отстранен от участия в муниципальных выборах, которые состоятся в 2024 и 2028 годах.

Болсонару назвал это решение «ударом в спину» и заявил, что продолжит работу по продвижению политики правого толка в Бразилии.

Дело против экс-президента основывалось на речи, которую он произнес, будучи президентом, в 2022 году.

18 июля он пригласил иностранных дипломатов в свою резиденцию в столице Бразилиа, где заявил, что электронные машины для голосования, используемые в Бразилии, могут быть взломаны и уязвимы для крупномасштабного мошенничества.

Болсонару утверждал, что он «просто объяснил, как проходят выборы в Бразилии», и не критиковал избирательную систему.

Его речь прозвучала во время президентской кампании, в ходе которой Болсонару сражался с представителем левого политического крыла Луисом Инасиу Лула да Силвой.

Победить в первом туре не удалось ни одному из кандидатов, а во втором Лула выиграл с небольшим перевесом.

Болсонару публично не признавал своего поражения и уехал из Бразилии во Флориду за два дня до того, как Лула был приведен к присяге в качестве президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027143-eks-prezidentu-brazilii-zhairu-bolsonaru-zapretili-uchastvovat-v-vyborah-v-techenie-8-let/

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