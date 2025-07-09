"Я разбомблю Москву к чертям": CNN опубликовал аудиозапись со словами Трампа о Путине и Цзиньпине

Телеканал CNN опубликовал ряд аудиозаписей с голосом Дональда Трампа, на которых слышны подробности его разговоров о Владимире Путине и Си Цзиньпине, передает NUR.KZ.

Как сообщает телеканал, одна из записей была сделана в 2024 году, когда Трамп искал спонсоров для предвыборной гонки. На одной из них слышно, как Трамп рассказал, что однажды пытался удержать президента России Владимира Путина от нападения на Украину.

"Я сказал Путину: "Если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора", - цитирует Трампа издание. Далее Трамп заявил, что Путин поверил ему только "на 10%".

Также Трамп заявил, что передал аналогичное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину о возможном вторжении на Тайвань, сказав ему, что США в ответ будут бомбить Пекин.

"Он считал меня сумасшедшим", - сказал Трамп о Си Цзиньпине, а затем добавил, что "у них никогда не было проблем".

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Как отмечает телеканал, эти высказывания, произнесенные во время выступления Трампа в поддержку своего переизбрания на второй срок, были одними из тех, что были записаны на аудиозаписях благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде, которые позже были получены Джошем Доуси, Тайлером Пейджером и Айзеком Арнсдорфом.

Далее они подробно описали некоторые из разговоров в своей новой книге "2024". Но именно эта аудиозапись ранее не публиковалась. Штаб Трампа отказался комментировать содержание записей.

"Запись демонстрирует более раскрепощенную сторону Трампа, которую он был готов раскрыть за закрытыми дверями, чтобы привлечь богатых спонсоров, когда он говорил не только о своей порой агрессивной внешнеполитической стратегии, но и о депортации протестующих студентов.

Трамп сослался на свои разговоры с Путиным и Си Цзиньпином, утверждая, что предотвратил бы конфликты на Украине и в секторе Газа, если бы был президентом, а не Джо Байденом. Это заявление он продолжает повторять и сейчас, пытаясь положить конец обеим войнам", - сказано в публикации.

Напомним, ранее Дональд Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз" на фоне недовольства действиями Владимира Путина.

Также американский лидер прокомментировал возможное введение новых санкций против РФ. По его словам, перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.

Недавно глава США заявил, что он недоволен позицией руководства РФ по войне в Украине и разочарован нежеланием Путина останавливать войну.

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