Трамп перенес дедлайн по торговым сделкам на 1 августа
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Трамп подписал указ, продляющий временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом.
"Продлить приостановку, введенную в действие указом президента, до 12:01 по восточному времени 1 августа 2025 года", — говорится в документе.
Как заявил Трамп в письме, ранее, 2 апреля, он обнаружил, что регулярный дефицит торгового баланса США представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и экономике США. Источник этой угрозы, полностью или в значительной степени, находится за пределами Соединенных Штатов.
"Я объявил чрезвычайное положение в стране в отношении этой угрозы, и для борьбы с ней ввел дополнительные пошлины, которые я счел необходимыми и уместными", - пояснил Трамп.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о начале "торговой войны" против других стран, которые, по его мнению, наживаются на Соединенных Штатах. Он назвал это "Днем освобождения Америки от нахлебников".
Под "войной" американский президент имеет в виду введение торговых пошлин на импорт из разных стран. Под "удар" попали порядка 180 стран, в том числе и Казахстан.
Новые тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но незадолго до этого Трамп заявил о 90-дневной паузе.
А сегодня ночью Трамп опубликовал письма ряду государств о введении дополнительных пошлин. Среди них и письмо президенту Казахстану Токаеву - США вводят пошлины в 25% на товары из Казахстана.
Помимо Казахстана, тарифы вводятся в отношении Японии и Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Туниса, Бангладеш, Камбоджи, Таиланда, Боснии и Герцеговины и Индонезии.
Добавим, ранее мы подробно рассказывали, что именно экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят новые пошлины.
Мы также публиковали мнение экспертов, которые объяснили, почему США вводят торговые пошлины против Казахстана и как они могут повлиять на цены в стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2263035-tramp-perenes-dedlayn-po-torgovym-sdelkam-na-1-avgusta/
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