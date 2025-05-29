Превысил полномочия: суд в США признал пошлины Трампа незаконными

Суд США по международной торговле постановил, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя пошлины против ряда стран, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Коллегия федеральных судей не позволила Трампу ввести некоторые из его самых высоких пошлин в отношении Китая и других торговых партнеров США, постановив в двух случаях, что он значительно превысил свои полномочия в соответствии с федеральным законодательством.

"Постановление, вынесенное судом США по международной торговле, нанесло ранний, но существенный удар по кампании Трампа по заключению ряда соглашений, которые переориентируют торговые отношения США, положив начало судебному разбирательству, которое вскоре может дойти до Верховного суда", - говорится в материале.

Отмечается, что Трамп использовал федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года для введения многих из его высоких пошлин, включая тарифы для Канады, Мексики и Китая.

"В законе не оговариваются тарифы как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз. Однако Трамп все равно прибег к этим полномочиям, сославшись на необходимость принятия радикальных мер в ответ на широкий спектр неотложных вопросов — включая, например, поток фентанила в Соединенные Штаты и постоянный торговый дефицит страны с большей частью мира", - поясняют корреспонденты.

Группа чиновников подала на нег иск в суд, заявив, что действия Трампа вышли за рамки полномочий его офиса, что привело к глобальной торговой войне и соответствующим финансовым потерям. Суд по международной торговле согласился с иском, постановив, что закон "не уполномочивает президента использовать закон о чрезвычайных полномочиях для введения тарифов.

В Белом доме уже раскритиковали решение суда.

"Неизбранные судьи не имеют права решать, как правильно действовать в чрезвычайной ситуации в стране", — заявил представитель Белого дома Куш Десаи, добавив, что Трамп будет использовать "все рычаги исполнительной власти для разрешения этого кризиса".

В Минюсте США заявили, что готовят апелляцию.