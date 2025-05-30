Трамп заявил о своей "божественной миссии"

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о своей "божественной миссии" - соответствующий пост появился на странице главы Белого дома, передает NUR.KZ.

Накануне Трамп поделился картинкой в стиле нуар, на которой он идет по ночному городу, облаченный в черное пальто.

"Он выполняет миссию, посланную ему Богом. И ничто не сможет остановить грядущего", - гласит надпись на картинке.

Пост Дональда Трампа. Скриншот: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Американские СМИ обратили внимание, что данный пост появился на фоне решения суда касательно тарифов Трампа.

Например, Economic Times пишет, что Федеральный суд по вопросам международной торговли США постановил, что Трамп не имел законных полномочий вводить эти новые тарифы.

Однако позже, как пишет РБК, апелляционная инстанция восстановила тарифы, запрет на которые вынес Федеральный суд по вопросам международной торговли, пока не будет вынесено окончательное решение.

Инстанция попросила группу компаний, оспаривающих тарифы, письменно изложить свои аргументы до 5 июня, а Министерство юстиции - дать на них ответ до 9 июня.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, однако накануне Трамп заявил о 90-дневной паузе.

Комментируя реакцию мировых лидеров на введение пошлин, Трамп заявлял, что "другие страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку". Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.

На днях суд США по международной торговле постановил, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя пошлины против ряда стран.