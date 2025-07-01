"Придется съесть Илона": Трамп высказался о возможной депортации Маска из США

После ссоры с самым богатым человеком в мире - Илоном Маском, Дональд Трамп высказался о возможной депортации экс-главы DOGE из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Independent.

По данным издания, сегодня Дональд Трамп предположил, что иммиграционный аппарат страны может быть направлен против его бывшего союзника - Илона Маска.

Журналисты на выходе из Белого дома спросили президента, могут ли депортировать Маска, натурализованного гражданина США, родом из Южной Африки, в отместку за его нападки.

"Я не знаю. Нам придется посмотреть", - ответил Трамп.

Трамп добавил, что администрация может направить на Маска агентство, которым когда-то он сам и управлял - Департамент эффективности правительства (DOGE).

"Возможно, нам придется применить DOGE к Илону. Знаете, что такое DOGE? DOGE - это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона", - сказал он.

Напомним, Дональд Трамп и Илон Маск вновь поругались из-за нового законопроекта о расходах - ранее бизнесмен критиковал его, что послужило причиной их прошлой ссоры.

Ранее Маск заявил, что создаст новую политическую партию, если "большой прекрасный законопроект" Трампа будет принят. Кроме того, шесть нобелевских лауреатов по экономике написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность предлагаемыми мерами.

В конце мая Илон Маск объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа, тот в ответ поблагодарил его.

Однако после ухода с госслужбы Маск ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании. Этот законопроект получил название One Big Beautiful Bill - один большой прекрасный законопроект.

Трамп на это заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Затем Маск ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Стало известно, что Илон Маск в результате ссоры с Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 млрд долларов. Позже миллиардер признал ошибку