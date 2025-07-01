Трамп выпустил собственный парфюм стоимостью почти 130 тыс. тенге

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social сообщил о старте продаж собственной линейки духов, которая получила название "Victory 45-47", передает NUR.KZ.

Трамп выпустил в продажу ряд ароматов под общим брендом "Victory 45-47", которые являются отсылкой к тому, что Трамп был 45-м и 47-м президентом США.

"Они называются "Victory 45-47", потому что они все о победе, силе и успехе - для мужчин и женщин. Купите себе флакон и не забудьте купить один для своих близких. Наслаждайтесь, веселитесь и продолжайте побеждать!" - написал Трамп.

Также Трамп опубликовал ссылку на свой сайт по продаже данной линейки ароматов. Судя по имеющейся на момент публикации информации, ряд ароматов были полностью распроданы. Сейчас в продаже остались духи за 199 долларов (более 103 тыс. тенге), а также за 249 долларов (более 129 тыс. тенге).

Напомним, в январе этого года Трамп объявил о запуске своей собственной криптовалюты, носящей его имя $TRUMP, что вызвало ажиотаж среди потенциальных ее покупателей.

А несколько дней назад в США в продажу выпустили футболку с фотографией Дональда Трампа и надписью "папочка".

Дело в том, что глава НАТО Марк Рютте осыпал похвалами Дональда Трампа за его решения в ирано-израильском конфликте, а также назвал лидера США "папочкой".

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