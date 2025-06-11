"Зашли слишком далеко": Илон Маск признал ошибку в конфликте с Трампом

Илон Маск признал ошибку в конфликте с президентом США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ. Об этом он написал в своей социальной сети.

Сообщение с таким содержанием Илон Маск опубликовал в соцсети Х.

"Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал Маск.

Напомним, в конце мая Илон Маск объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа, тот в ответ поблагодарил его.

Однако после ухода с госслужбы Маск ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании. Этот законопроект получил название One Big Beautiful Bill - один большой прекрасный законопроект.

Трамп на это заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта.

Затем Маск ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Стало известно, что Илон Маск в результате ссоры с Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 млрд долларов.