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Почти 34 млрд долларов за сутки потерял Илон Маск из-за конфликта с Трампом

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Apu Gomes/Getty Images

Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, передает NUR.KZ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может сократить государственные субсидии и контракты Маска для принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX.

После этого в четверг на закрытии рынка акции Tesla упали примерно на 14,2%, что привело к потере компанией примерно 152 миллиардов долларов.

По данным ежедневно обновляемого рейтинга агентства Bloomberg, Маск за сутки потерял 33,9 миллиарда долларов. Его состояние теперь оценивается в 335 миллиардов долларов.

Но Илон Маск по-прежнему возглавляет список самых богатых людей мира.

Напомним, недавно Илон Маск в соцсетях объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа.

Слухи об уходе Маска с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE) ходили в течение несколько недель. В конце апреля Илон Маск на заседании кабмина США сам намекнул на свой уход.

А ранее Трамп заявлял, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.

Позже Илон Маск после ухода с госслужбы ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Богатейший человек планеты Илон Маск, который потратил на предвыборную кампанию Трампа более 250 млн долларов, в свою очередь, возмутился "такой неблагодарностью" президента и заявил, что тот бы не выиграл без него выборы.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2252934-pochti-34-mlrd-dollarov-za-sutki-poteryal-ilon-mask-iz-za-konflikta-s-trampom/