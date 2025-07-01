Маск заявил, что создаст свою партию, если Трамп примет свой "безумный закон"

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что создаст новую политическую партию, если "большой прекрасный законопроект" Трампа будет принят, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Маска, из-за "безумных" расходов на этот законопроект, предполагающий увеличение потолка госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что «мы живем в однопартийной стране».

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия «Америка» (The America Party)», — написал предприниматель.

Он добавил, что «пришло время для новой политической партии», которая будет «действительно заботиться о людях».

Отмечается, что в начале июня предприниматель уже предлагал создать новую американскую партию и назвать ее «Америка». В опросе на его странице в Х из 5,6 млн человек 80% проголосовали «за».