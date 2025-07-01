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    Трамп снова поругался с Илоном Маском

    Опубликовано:

    Дональд Трамп и Илон Маск
    Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Дональд Трамп и Илон Маск вновь поругались из-за нового законопроекта о расходах - ранее бизнесмен критиковал его, что послужило причиной их прошлой ссоры, передает NUR.KZ.

    Спустя две недели Маск вновь высказался о данном законопроекте в своем блоге в соцсети Х.

    "Учитывая безумные расходы по этому законопроекту, который увеличивает потолок долга на рекордные 5 трлн долларов, очевидно, что мы живем в однопартийной стране - с партией жирных свиней", - написал он.

    Бизнесмен заявил, что в США пришло время для новой политической партии, которая действительно заботится о людях.

    Дональд Трамп в соцсети Truth Social ответил бывшему соратнику. Он напомнил ему о субсидиях, которые тот получает.

    "Маск задолго до того, как поддержал меня на выборах президента, знал, что я категорически против обязательного использования электромобилей. Это смешно, и это всегда было главной частью моей кампании. Электромобили - это хорошо, но не нужно заставлять всех владеть ими. Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку", - написал американский президент.

    Он отметил, что США сэкономит бюджет без всего, чем занимается Маск.

    "Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, а наша страна сэкономит целое состояние. Может быть, нам стоит попросить DOGE хорошенько, внимательно посмотреть на это?"- добавил Трамп.

    Стоит отметить, ранее Маск заявил, что создаст новую политическую партию, если "большой прекрасный законопроект" Трампа будет принят. Кроме того, шесть нобелевских лауреатов по экономике написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность предлагаемыми мерами.

    Напомним, в конце мая Илон Маск объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа, тот в ответ поблагодарил его.

    Однако после ухода с госслужбы Маск ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании. Этот законопроект получил название One Big Beautiful Bill - один большой прекрасный законопроект.

    Трамп на это заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Затем Маск ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

    Стало известно, что Илон Маск в результате ссоры с Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 млрд долларов.

    Позже миллиардер признал ошибку в конфликте с президентом США, о чем написал пост в соцсетях.

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