Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров женился на внучке соратника отца (фото)

17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров женился. СМИ сообщают, что его супругой стала внучка ближайшего соратника Рамзана Кадырова. Торжество прошло в родовом селе семьи Кадыровых.

По информации "Кавказ.Реалии", 17-летний сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров женился. Свадьба прошла 28 июня в родовом селе семьи Кадыровых Ахмат-Юрте (бывший Центорой).

Сообщается, что супругой стала внучка ближайшего соратника Рамзана Кадырова, депутата госдумы Адама Делимханова. Старшая сестра Адама Айшат Кадырова раскрыла имя девушки, ее зовут Медни. Она родом из того же села Ахмат-Юрт, где проживают высокопоставленные кадыровцы.

В день свадьбы в республике были перекрыты дороги и усилены меры безопасности. К сопровождению кортежа были привлечены сотрудники ГИБДД из всех районов Чечни.

Факт женитьбы Адама Кадырова подтвердил его отец. Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, где сообщил, что его сына перед свадьбой лично поздравил президент России Владимир Путин.

"Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить Вам глубочайшую благодарность за Ваше личное поздравление внука Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь", - написал Кадыров.

Также в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ опубликовали фото с торжества Кадырова младшего. Эксперты источника определили, что во время свадьбы на руке Адама Кадырова были часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, украшенные 320 бриллиантами. А их стоимость составила 27,7 млн долларов.

Отметим, согласно статье 13 Семейного кодекса РФ, брачный возраст устанавливается в 18 лет. Однако, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.

Напомним, накануне о свадьбе своего брата Адама сообщила старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат. Об этом она сообщила в сторис своего профиля в Instagram.

Стоит отметить, что 13 мая Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный". Вместе с Адамом Кадыровым такую же награду получил командир отряда ОМОН ГУВД Мингорисполкома из Беларуси Николай Максимович. А 21 мая Адам был удостоен еще одной медали.

В апреле стало известно, что 17-летний сын Кадырова является не только помощником главы республики, но и секретарем Совбеза Чечни. Незадолго до этого сообщалось, что сын главы Чеченской Республики в 17 лет назначен куратором регионального МВД.

В декабре 2024 года Адам Кадыров получил орден наиба имамата Байсангура Беноевского. А в ноябре 2023 года мы писали, что сына Рамзана Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам" I степени. Через несколько дней после этого он был отмечен еще двумя наградами.

В апреле 2024 года сообщалось, что Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина.

Добавим, что в 2023 году в России активно обсуждался поступок Адама Кадырова в отношении подозреваемого в сожжении Корана. 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает подозреваемого. При этом сам глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно.