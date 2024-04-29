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16-летнего сына Кадырова назначили куратором в университете спецназа

Опубликовано:

Адам Кадыров и Ахмед Дудаев
Адам Кадыров и Ахмед Дудаев. Фото: t.me/akhmeddudaev

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики Адам Кадыров, назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина.

Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. О своем решении он заявил на открытии соревнований по тактической стрельбе "Свои люди" в Российском университете спецназа.

"По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями", - написал Кадыров.

Напомним, что в ноябре прошлого года Адама Кадырова назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца. А в декабре в Сети появилось видео, на котором 16-летний сын Рамзана Кадырова сопровождает отца в качестве сотрудника службы безопасности.

Стоит отметить, что в феврале этого года старший сын Кадырова Ахмат стал министром и получил высшую награду Чеченской Республики - 18-летний сын главы Чечни стал главой министерства по делам молодежи республики. До этого он занимал должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.

В том же месяце вторая дочь Рамзана Кадырова Хадижат Кадырова заняла должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2092808-16-letnego-syna-kadyrova-naznachili-kuratorom-rossiyskogo-universiteta-specnaza/

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