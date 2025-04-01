17-летний сын Рамзана Кадырова получил новую должность в МВД

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Кадыров в 17 лет назначен куратором регионального МВД, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики Адам Кадыров назначен куратором регионального МВД.

"По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова куратором министерства внутренних дел по Чеченской Республике назначен Адам Рамзанович Кадыров", - сообщили в ведомстве.

Сына главы Чечни в новой должности представил руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, а позже он наградил отличившихся сотрудников полиции.

В декабре 2024 года Адам Кадыров получил орден наиба имамата Байсангура Беноевского. А в ноябре 2023 года мы писали, что сына Рамзана Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам" I степени. Через несколько дней после этого он был отмечен еще двумя наградами.

В апреле 2024 года сообщалось, что Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина.

В августе того же года сын Рамзана Кадырова Адам опубликовал в stories на своей странице в Instagram фотографии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также в 2023 году в России активно обсуждался поступок Адама Кадырова в отношении подозреваемого в сожжении Корана. 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает подозреваемого. При этом сам глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно.