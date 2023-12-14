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"Посчитал бы за честь": Кадыров о наказании для сына, избившего поджигателя Корана

Опубликовано:

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам посчитал бы за честь отсидеть в тюрьме за то, что избил уже арестованного за сжигание Корана Никиту Журавеля, передает NUR.KZ.

Заявление о том, что он поддерживает поступок сына и считает его правильным, Рамзан Кадыров сделал в ходе прямого эфира ежегодной итоговой конференции. Такой ответ последовал после того, как один из присутствующих журналистов поинтересовался, какое наказание понес Адам Кадыров за инцидент с избиением подозреваемого в сожжении Корана 19-летнего Никиты Журавеля.

"Я считаю, что Адам поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, говорил, что уголовное дело возбудили, что могут дать 7-8 лет, возможно, придется сидеть в тюрьме. Но он говорит, что ему было бы за честь понести за это наказание. Но суд не принял такого решения", - сообщил Рамзан Кадыров.

Чем известен Адам Кадыров?

Отметим, что в последнее время в России активно обсуждался поступок Адама Кадырова в отношении подозреваемого в сожжении Корана. Как пишет URA.RU, 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает Журавеля.

При этом сам глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно. Однако спустя время, Кадыров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что его сын готов понести наказание, если суд признает его виновным.

Поступком 15-летнего Кадырова возмутился депутат из Татарстана Азат Хамаев.

"В каком правовом поле мы сегодня живем? Например, глава одного из субъектов Российской Федерации присваивает сыну звание героя за избиение человека! А потом говорит, что его сын – герой всех мусульман", – заявил Хамаев во время заседания республиканского парламента.

Позже депутат извинился за сказанные им слова. Высказывание Хамаева также комментировал и сам глава Татарстана Рустам Минниханов – он отметил, что слова депутата не имеют никакого отношения к позиции мусульман в республике.

При этом в начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а через несколько недель вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Также около года назад глава Чечни публиковал в Telegram пост, где писал, что его сыновья Адам и Ахмат поедут в зону военных действий на территории Украины. По его словам, они "будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".

До этого Адам, будучи увлеченным боксом, запомнился несколькими необычными поединками на ринге. В одном из них, к примеру, противник не нанес ему ни одного удара, а в другом – рефери преждевременно прерывал бой и объявлял у противника нокдаун.

А в 2019 году сын главы Чечни сыграл одну из ролей в турецком сериале "Воскресший Эртугрул".

Позже стало известно, что скандально известного 15-летнего сына Кадырова назначили на "важную должность", застав за охраной своего отца. Мы также сообщали, что 16-летний сын Кадырова будет курировать батальон Минобороны России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050748-poschital-by-za-chest-kadyrov-prokommentiroval-postupok-syna-izbivshego-podzhigatelya-korana/

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