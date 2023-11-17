У 15-летнего сына Кадырова появились еще две награды

15-летний Адам Кадыров, младший сын главы Чечни, награжден еще двумя наградами, передает NUR.KZ со ссылкой на министра ЧР по национальной политике и внешним связям Ахмеда Дудаева.

Младший сын Рамзана Кадырова удостоился ордена "Трудовая доблесть России" и медали "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени.

"Также за мужество в защите своей веры и традиций Адаму Кадырову передано видеообращение и приветственное письмо от председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий "Трудовая доблесть России", почетного строителя России, героя Социалистического труда Алексея Левина", – сообщил Дудаев в своем официальном Telegram-канале.

Добавим, что на этой неделе 15-летнего Адама Кадырова уже наградили орденом "За служение религии Ислам" I степени.

Сыновья Рамзана Кадырова и их награды

На прошлой неделе троих сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

Старший сын Рамзана Кадырова был назначен на должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Ахмату Кадырову на днях исполнилось 18 лет.

Также за последние несколько месяцев младший сын Рамзана Кадырова Адам получил ряд госнаград.

В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а через несколько недель вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Еще 15-летнего Адама назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца.

Кроме того, он получил орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".