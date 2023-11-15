Младшего сына Рамзана Кадырова снова наградили орденом

Сына Рамзана Кадырова 15-летнего Адама наградили орденом "За служение религии Ислам" I степени, передает NUR.KZ со ссылкой на министра ЧР по национальной политике и внешним связям Ахмеда Дудаева.

"Искренне поздравляю (…) начальника отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена "За служение религии Ислам" I степени", – сообщил Дудаев в своем официальном Telegram-канале.

Он сообщил, что награду младшему сыну Рамзана Кадырова вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев.

"Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей! Внук первого президента ЧР достойно представляет умму, является богобоязненным и мужественным", – добавил министр.

Напомним, на прошлой неделе троих сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

Старший сын Рамзана Кадырова был назначен на должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Ахмату Кадырову на днях исполнилось 18 лет.

Также за последние несколько месяцев младший сын Рамзана Кадырова Адам получил ряд госнаград.

В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а через несколько недель вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Еще 15-летнего Адама назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца.

Кроме того, он получил орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".