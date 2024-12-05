17-летнему сыну Кадырова вручили очередную награду (видео)

Сын Рамзана Кадырова Адам, который является начальником службы безопасности главы Чечни, получил орден наиба имамата Байсангура Беноевского, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, начальник службы безопасности главы Чечни Адам Кадыров получил "на вечное хранение и ношение" орден наиба имамата Байсангура Беноевского.

"На счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана", - сказано в информации издания.

Также у Адама Кадырова есть орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.

Напомним, в ноябре прошлого года мы писали, что сына Рамзана Кадырова в 15-летнем возрасте наградили орденом "За служение религии Ислам" I степени. Через несколько дней после этого он был отмечен еще двумя наградами.

В апреле этого года сообщалось, что Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина.

В августе этого года сын Рамзана Кадырова Адам опубликовал в stories на своей странице в Instagram фотографии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также в 2023 году в России активно обсуждался поступок Адама Кадырова в отношении подозреваемого в сожжении Корана. 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает подозреваемого. При этом сам глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно.

Однако спустя время, Кадыров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что его сын готов понести наказание, если суд признает его виновным.