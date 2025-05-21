17-летнему сыну Кадырова вручили вторую за десять дней медаль

Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам был удостоен еще одной медали, причем второй раз за 10 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на ВГТРК "Кесем".

По информации издания, 17-летний Кадыров получил медаль подразделения "Ахмат-Крепость" за помощь в выполнении боевых задач.

Также отмечается, что поводом к награждению Кадырова стал "весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии"Адама Кадырова. Награду ему вручал двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров.

Стоит отметить, что 13 мая Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный". Вместе с Адамом Кадыровым такую же награду получил командир отряда ОМОН ГУВД Мингорисполкома из Беларуси Николай Максимович.

Напомним, в апреле стало известно, что 17-летний сын Кадырова является не только помощником главы республики, но и секретарем Совбеза Чечни. Незадолго до этого сообщалось, что сын главы Чеченской Республики в 17 лет назначен куратором регионального МВД.

В декабре 2024 года Адам Кадыров получил орден наиба имамата Байсангура Беноевского. А в ноябре 2023 года мы писали, что сына Рамзана Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам" I степени. Через несколько дней после этого он был отмечен еще двумя наградами.

В апреле 2024 года сообщалось, что Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина.

В августе того же года сын Рамзана Кадырова Адам опубликовал в stories на своей странице в Instagram фотографии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Добавим, что в 2023 году в России активно обсуждался поступок Адама Кадырова в отношении подозреваемого в сожжении Корана. 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает подозреваемого. При этом сам глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно.