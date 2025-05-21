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17-летнему сыну Кадырова вручили вторую за десять дней медаль

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Адам Кадыров во время награждения
Адам Кадыров во время награждения. Кадр из видео: instagram.com/groznytv

Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам был удостоен еще одной медали, причем второй раз за 10 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на ВГТРК "Кесем".

По информации издания, 17-летний Кадыров получил медаль подразделения "Ахмат-Крепость" за помощь в выполнении боевых задач.

Также отмечается, что поводом к награждению Кадырова стал "весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии"Адама Кадырова. Награду ему вручал двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров.

Стоит отметить, что 13 мая Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный". Вместе с Адамом Кадыровым такую же награду получил командир отряда ОМОН ГУВД Мингорисполкома из Беларуси Николай Максимович.

Напомним, в апреле стало известно, что 17-летний сын Кадырова является не только помощником главы республики, но и секретарем Совбеза Чечни. Незадолго до этого сообщалось, что сын главы Чеченской Республики в 17 лет назначен куратором регионального МВД.

В декабре 2024 года Адам Кадыров получил орден наиба имамата Байсангура Беноевского. А в ноябре 2023 года мы писали, что сына Рамзана Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам" I степени. Через несколько дней после этого он был отмечен еще двумя наградами.

В апреле 2024 года сообщалось, что Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина.

В августе того же года сын Рамзана Кадырова Адам опубликовал в stories на своей странице в Instagram фотографии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Добавим, что в 2023 году в России активно обсуждался поступок Адама Кадырова в отношении подозреваемого в сожжении Корана. 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает подозреваемого. При этом сам глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247471-17-letnemu-synu-kadyrova-vruchili-vtoruyu-za-desyat-dney-medal/