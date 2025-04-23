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Несовершеннолетнего сына Рамзана Кадырова объявили секретарем Совбеза Чечни

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Адам Кадыров и Ахмед Дудаев
Адам Кадыров и Ахмед Дудаев. Фото: t.me/akhmeddudaev

В Чечне 17-летнего Адама Кадырова объявили секретарем Совета безопасности республики. Релиз с упоминанием нового статуса сына Кадырова опубликован в Telegram-канале ведомства, передает NUR.KZ.

"В рамках исполнения поручения секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова, его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым", - отмечается в сообщении.

При этом власти Чечни официально не объявляли о том, что сын Кадырова получил новую должность. Однако на официальном сайте Совбеза Чеченской республики секретарем уже указан Адам Кадыров.

Буквально в начале месяца сообщалось, что сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Кадыров в 17 лет назначен куратором регионального МВД.

В декабре 2024 года Адам Кадыров получил орден наиба имамата Байсангура Беноевского. А в ноябре 2023 года мы писали, что сына Рамзана Кадырова наградили орденом "За служение религии Ислам" I степени. Через несколько дней после этого он был отмечен еще двумя наградами.

В апреле 2024 года сообщалось, что Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина.

В августе того же года сын Рамзана Кадырова Адам опубликовал в stories на своей странице в Instagram фотографии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также в 2023 году в России активно обсуждался поступок Адама Кадырова в отношении подозреваемого в сожжении Корана. 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает подозреваемого. При этом сам глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238594-nesovershennoletnego-syna-ramzana-kadyrova-obyavili-sekretarem-sovbeza-chechni/