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    Погибших при ударах Израиля военачальников и ученых похоронили в Иране (видео)

    Опубликовано:

    Похороны в Тегеране
    Похороны. Фото: Anadolu/Getty Images

    В Тегеране похоронили более 60 убитых при ударах Израиля военных, ученых и гражданских лиц. На церемонию прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА Новости.

    В столице Ирана в последний путь проводили военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в дни конфликта с Израилем.

    Как передает корреспондент РИА Новости из иранской столицы, участники процессии прошлись по центральным улицам города с плакатами и изображениями погибших как ученых-атомщиков, так и военачальников.

    Среди них - начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана Али Шадмани и другие.

    Напомним, 21 июня Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала атаки Израиля на страну уже погибли 430 человек, три с половиной тысячи человек пострадали.

    До этого Иран атаковал израильские военные объекты. Под удар ракет попали авиабазы "Неватим" и "Хацерим". Разрушения также зафиксированы в Тель-Авиве, Беэр-Шеве и окрестностях Иерусалима.

    Кроме того, тревожная сирена звучала на юге Израиля. СМИ сообщали, что запущено было около трех ракет. Под удар попал офис компании Microsoft.

    Затем Израиль нанес удары по нескольким ракетным комплексам в Иране. Под атаку попали объекты в районе Тегерана и Исфахана.

    Позже еще один ракетный удар по Хайфе в Израиле нанес Иран - сообщалось о пострадавших. Было выпущено более 25 ракет.

    Ранее Русская служба Би-Би-Си представила интервью, в котором эксперт ООН рассказал о последствиях атаки Израиля по Ирану. Также сообщалось, что известно об иранском ядерном объекте Фордо - главной цели Израиля.

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