Трамп анонсировал прекращение огня в секторе Газа
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Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто уже на следующей неделе. Трансляция встречи с журналистами шла на Youtube-канале Белого дома, передает NUR.KZ.
"Часто спрашивают, и я думаю, что это уже близко. Я только что говорил с некоторыми из тех, кто в этом участвует. Это ужасная ситуация, которая происходит в Газе. И мы думаем, что в течение следующей недели мы добьемся прекращения огня.
Мы поставляем, как вы знаете, много денег и много продовольствия в этот район, потому что мы должны. Теоретически, мы не участвуем в этом, но мы участвуем, потому что люди умирают", - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос, насколько он и его администрация близки к сделке о прекращении огня в Газе.
Напомним, в начале февраля Дональд Трамп заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития. Тогда он предложил расселить жителей Газы в других странах.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа. Военные Израиля начали готовить план переселения.
Вскоре были названы три страны, куда США могут переселить палестинцев из сектора Газа.
В начале мая израильские военные начали призывать десятки тысяч резервистов для "усиления и расширения" своих операций в секторе Газа. По данным СМИ, кабинет безопасности одобрил постепенное расширение наступления против ХАМАС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2260332-tramp-anonsiroval-prekrashchenie-ognya-v-sektore-gaza/
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