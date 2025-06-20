Израиль показал атаку на ракетные установки Ирана (видео)

Израиль нанес удары по нескольким ракетным комплексам в Иране. Под атаку попали объекты в районе Тегерана и Исфахана, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАХАЛ.

В Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по ракетным комплексам Ирана. Опубликовали и кадры атаки.

"В последние дни истребители израильских ВВС нанесли удары по иранским ракетным системам и радарным установкам в районах Исфахана и Тегерана, которые были предназначены для поражения самолетов Армии обороны Израиля и нарушения их работы", - сообщили в ЦАХАЛ.

В пресс-службе также добавили, что израильские самолеты продолжают свободно действовать в небе Ирана, нанося удары по военным объектам.

Напомним, сегодня утром тревожная сирена звучала на юге Израиля. СМИ сообщает, что запущено было около трех ракет. Под удар попал офис компании Microsoft.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.

Сегодня мы писали о страхе Дональда Трампа, что Иран станет "еще одной Ливией". Именно это задерживает решение об ударах по ядерным объектам в Иране.

Русская служба Би-Би-Си сообщала, что эксперт ООН рассказал о последствиях удара Израиля по Ирану. Также узнала, что известно об иранском ядерном объекте Фордо — главной цели Израиля.

А вчера Иран нанес масштабные удары по центру Тель-Авива и Хайфе, СМИ пишут о запуске 20-30 ракет. В этот раз иранские ракеты поразили здание израильской фондовой биржи.