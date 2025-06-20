Иран нанес ракетный удар по Хайфе (фото, видео)

Ракетный удар по Хайфе в Израиле нанес Иран - сообщается о пострадавших, передает РБК со ссылкой на пресс-службу КСИР. Было выпущено более 25 ракет.

Сообщается, что удар пришелся по международному морскому порту - одному из крупнейших в Израиле.

Кроме того сообщается, что одна ракета попала в здание Министерства внутренних дел Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили, что Иран нанес удар 25 ракетами. В результате пострадали люди: Двое человек получили серьезные ранения, один - средней степени тяжести, 14 получили легкие ранения.

Напомним, сегодня утром тревожная сирена звучала на юге Израиля. СМИ сообщает, что запущено было около трех ракет. Под удар попал офис компании Microsoft.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.

Сегодня мы писали о страхе Дональда Трампа, что Иран станет "еще одной Ливией". Именно это задерживает решение об ударах по ядерным объектам в Иране.

Русская служба Би-Би-Си сообщала, что эксперт ООН рассказал о последствиях удара Израиля по Ирану. Также узнала, что известно об иранском ядерном объекте Фордо — главной цели Израиля.

А вчера Иран нанес масштабные удары по центру Тель-Авива и Хайфе, СМИ пишут о запуске 20-30 ракет. В этот раз иранские ракеты поразили здание израильской фондовой биржи.