Секретный и суперзащищенный: что мы знаем об иранском ядерном объекте Фордо — главной цели Израиля

Скрытый в горах к югу от Тегерана завод по обогащению урана Фордо имеет жизненно важное значение для ядерных амбиций Ирана и одновременно является ключевой целью для Израиля, пытающегося эти амбиции пресечь.

Израиль, возможно, и достиг господства в небе над Ираном, но ядерный объект Фордо, который, как полагают, находится глубже под землей, чем туннель под Ла-Маншем между Великобританией и Францией, остается вне досягаемости израильского оружия.

Считается, что только у США есть бомба, способная уничтожить Фордо, но этот шаг может значительно расширить масштабы войны на Ближнем Востоке.

Рассказываем, что известно об этом секретном объекте, который, как настаивает Иран, работает исключительно в гражданских целях, но в котором Израиль видит угрозу своему существованию.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Иран вплотную приблизился к созданию ядерной бомбы. В Израиле полагают, что это, возможно, вопрос нескольких месяцев, максимум года.

Эту убежденность Израиля невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

По словам Келси Дэвенпорт, директора по политике нераспространения в Ассоциации по контролю над вооружениями США, есть основания считать, что в последние несколько месяцев Иран не продвинулся ни на шаг в разработке своей ядерной программы.

Но до какого уровня ее удалось довести за все предыдущие годы?

В марте этого года директор Национальной разведки США Талси Габбард заявила Конгрессу, что запасы обогащенного урана в Иране находятся «на самом высоком уровне» и «беспрецедентны для государства, не располагающего ядерным оружием».

При этом она отметила, что американская разведка «продолжает считать, что Иран не создает ядерное оружие».

Между тем, последний квартальный отчет МАГАТЭ, опубликованный в конце мая, показывает, что Иран накопил достаточно урана, обогащенного до чистоты 60% (а это лишь короткий шаг до оружейного уровня в 90%), чтобы потенциально изготовить девять ядерных зарядов.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также заявил, что его агентство не может предоставить гарантии того, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Что представляет собой Фордо — объект по обогащению урана?

Объект по обогащению урана Фордо построен в труднодоступных горах северного Ирана, недалеко от города Кум, примерно в 96 км к югу от Тегерана.

Он спроектирован так, чтобы выдерживать удары с воздуха, а глубина, на которой он расположен, защищает его от обычных бомб.

Изначально комплекс представлял собой ряд туннелей, которые использовал для своих нужд Корпус стражей исламской революции. Считается, что строительство ядерного объекта началось в 2006 году, а в 2009-м Иран публично признал его существование, после того, как объект был раскрыт западными разведслужбами.

Считается, что Фордо состоит из двух основных туннелей, в которых размещаются центрифуги, используемые для обогащения урана, а также из сети более мелких туннелей.

Объект защищен кольцом ограждения с доступом через единственный контрольно-пропускной пункт.

Предположительно, существует шесть входных туннелей, ведущих в подземный комплекс.

Над землей находится одно большое вспомогательное здание и проложена дорога к близлежащему вспомогательному объекту.

Насколько Фордо неуязвим для ударов?

Глубина, на которой расположен комплекс Фордо, представляет собой уникальную проблему для израильских военных.

Чтобы нанести какой-либо существенный ущерб объекту, его необходимо атаковать боеприпасом типа «бункер-бустер», способным проникать глубоко под поверхность земли.

Считается, что у Израиля есть такое оружие, но оно может поражать цели только на глубине менее 10 м.

Однако у США есть бомба, которая могла бы справиться с этой задачей: корректируемая противобункерная авиационная бомба (Massive Ordnance Penetrator GBU-57A/B (MOP) весом 13,6 тонны.

По словам аналитиков в области военной разведки из компании Janes, тяжелый корпус и вес MOP позволяют ей проникать примерно на глубину 18 метров в бетонных поверхностях или на 61 метр в земле, прежде чем взорваться.

Но даже удар посредством MOP не гарантирует уничтожение Фордо, поскольку предполагается, что туннели находятся на глубине 80–90 м.

Это намного глубже, чем другой иранский подземный объект по обогащению урана в Натанзе, который, по мнению аналитиков, находится на глубине около 20 метров. Израиль уже ударил по объекту в Натанзе, в результате чего, по оценкам экспертов, он «серьезно поврежден, если не полностью разрушен».

Вице-адмирал Марк Меллетт, бывший глава Ирландских сил обороны, в комментарии BBC Verify заявил, что вероятность уничтожения такого объекта, как Фордо, подобными «бункерными бомбами» будет зависеть от того, насколько хорошо укреплены подземные туннели.

«[Иран], возможно, знал о характеристиках этого типа боеприпасов. Они знают, что им нужно попытаться обезопасить себя от них. Поэтому вопрос в следующем: был ли Фордо построен с учетом такой перспективы?», — сказал Меллетт.

Одним из признаков того, что США начали подготовку к использованию MOP по целям в Иране, было бы размещение их бомбардировщиков-невидимок B-2 на авиабазе Диего-Гарсия. Она находится в 3700 км от Ирана, но в пределах их досягаемости.

B-2 — единственный американский бомбардировщик, способный нести бомбы MOP длиной 6,2 метра.

Шесть бомбардировщиков B-2 были сфотографированы на американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане в начале апреля, но неясно, остаются ли они там, поскольку на более поздних спутниковых снимках их не видно.

Маршал авиации Грег Багвелл, бывший заместитель начальника операций Королевских ВВС, рассказал BBC Verify, что США смогут поддерживать постоянные миссии B-2 с Диего-Гарсии гораздо эффективнее, чем если бы самолеты взлетали с баз в США.

«То, о чем мы говорим, — это не длительная операция. Может потребоваться всего один-два таких снаряда, чтобы создать искомую брешь», — добавил Багвелл.

Вступят ли США в конфликт?

Хотя США уже помогают сбивать иранские ракеты, летящие на Израиль, они пока напрямую не участвовали ни в одной атаке на Иран.

Однако анализ BBC Verify показывает, что США могут готовиться к более широкой роли в конфликте. За последние несколько дней 30 американских военных самолетов были перемещены с баз в США в Европу. Многие из них — это самолеты-заправщики KC-135, которые используются для дозаправки истребителей и бомбардировщиков.

По мнению Джастина Бронка, старшего эксперта аналитического центра Royal United Services Institute, эти развертывания наводят на мысль о том, что США начали реализовывать план действий в чрезвычайных ситуациях с намерением «поддержать интенсивные боевые действия» в регионе в ближайшие недели.

Выступая в Белом доме в среду, президент США Дональд Трамп сказал, что он все еще размышляет над тем, присоединятся ли США к израильским ударам по Ирану, добавив, что его терпение «уже лопнуло» в отношении Тегерана.

«Я могу это сделать, могу и не сделать. Я имею в виду, что никто не знает, что я собираюсь делать», — сказал он журналистам.