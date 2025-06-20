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    Иран нанес очередной удар по Израилю: одна из ракет упала на парковку офиса Microsoft (видео)

    Опубликовано:

    Поврежденное здание в Израиле
    Израиль. Фото: t.me/Tasnimnews

    Сегодня утром тревожная сирена звучала на юге Израиля. СМИ сообщает, что запущено было около трех ракет. Под удар попал офис компании Microsoft.

    В Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что произошел очередной запуск ракет со стороны Ирана.

    "В настоящее время ВВС Израиля осуществляют перехват ракет и наносят удары там, где это необходимо, для устранения угрозы", - говорится в сообщении.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил информацию о запуске ракет. Сообщил, что возможной целью стала авиабаза Неватим. В городе Беэр-Шева, где она находится, звучала тревога.

    Кроме того, по данным источника, одна из ракет упала возле офиса компании Microsoft. Из-за повреждений закрыли и железнодорожную станцию. По меньшей мере в результате атаки получили ранения 18 человек.

    Ynet передает, что было выпущено, по предварительным данным, от одной до трех ракет. Портал сообщает о попаданиях на юге страны - в городе Беэр-Шева. Удар пришелся на парковку жилого района, где значительные повреждения получили дома, а также загорелись автомобили.

    Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.

    Сегодня мы писали о страхе Дональда Трампа, что Иран станет "еще одной Ливией". Именно это задерживает решение об ударах по ядерным объектам в Иране.

    Русская служба Би-Би-Си сообщала, что эксперт ООН рассказал о последствиях удара Израиля по Ирану. Также узнала, что известно об иранском ядерном объекте Фордо — главной цели Израиля.

    А вчера Иран нанес масштабные удары по центру Тель-Авива и Хайфе, СМИ пишут о запуске 20-30 ракет. В этот раз иранские ракеты поразили здание израильской фондовой биржи.

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