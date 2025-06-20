Иран нанес очередной удар по Израилю: одна из ракет упала на парковку офиса Microsoft (видео)

Сегодня утром тревожная сирена звучала на юге Израиля. СМИ сообщает, что запущено было около трех ракет. Под удар попал офис компании Microsoft.

В Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что произошел очередной запуск ракет со стороны Ирана.

"В настоящее время ВВС Израиля осуществляют перехват ракет и наносят удары там, где это необходимо, для устранения угрозы", - говорится в сообщении.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил информацию о запуске ракет. Сообщил, что возможной целью стала авиабаза Неватим. В городе Беэр-Шева, где она находится, звучала тревога.

Кроме того, по данным источника, одна из ракет упала возле офиса компании Microsoft. Из-за повреждений закрыли и железнодорожную станцию. По меньшей мере в результате атаки получили ранения 18 человек.

Ynet передает, что было выпущено, по предварительным данным, от одной до трех ракет. Портал сообщает о попаданиях на юге страны - в городе Беэр-Шева. Удар пришелся на парковку жилого района, где значительные повреждения получили дома, а также загорелись автомобили.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран.

Сегодня мы писали о страхе Дональда Трампа, что Иран станет "еще одной Ливией". Именно это задерживает решение об ударах по ядерным объектам в Иране.

Русская служба Би-Би-Си сообщала, что эксперт ООН рассказал о последствиях удара Израиля по Ирану. Также узнала, что известно об иранском ядерном объекте Фордо — главной цели Израиля.

А вчера Иран нанес масштабные удары по центру Тель-Авива и Хайфе, СМИ пишут о запуске 20-30 ракет. В этот раз иранские ракеты поразили здание израильской фондовой биржи.