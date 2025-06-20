Иранские ракеты атаковали авиабазы Израиля (видео)

Иран атаковал израильские военные объекты. Под удар ракет попали авиабазы "Неватим" и "Хацерим". Разрушения также зафиксированы в Тель-Авиве, Беэр-Шеве и окрестностях Иерусалима.

По информации Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран нанес ракетные удары по нескольким израильским военным объектам, включая авиабазы "Неватим" и "Хацерим" возле города Беэр-Шева.

"Была проведена семнадцатая волна операции "Правдивое обещание 3" на всех оккупированных территориях по ряду целей, которые включают военные центры, объекты оборонной промышленности, командные центры, компании, поддерживающие военные операции режима, а также авиабазы "Неватим" и "Хацерим", - переводит информацию телеканала IRIB РИА Новости.

Farsna также сообщает, что ракетные прилеты зафиксированы в Тель-Авиве, Беэр-Шеве и окрестностях Иерусалима.

Сегодня сообщалось, что видеоролики с американскими солдатами, которые поедают лобстеров и стейки, стали распространять в Сети. Некоторые пользователи задались вопросом, не готовят ли военных к отправке в горячую точку.

Также напомним, сегодня утром тревожная сирена звучала на юге Израиля. СМИ сообщало, что запущено было около трех ракет. Под удар попал офис компании Microsoft.

Затем Израиль нанес удары по нескольким ракетным комплексам в Иране. Под атаку попали объекты в районе Тегерана и Исфахана.

Позже еще ракетный удар по Хайфе в Израиле нанес Иран - сообщается о пострадавших. Было выпущено более 25 ракет.