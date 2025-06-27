"Вопиющая атака на страну": Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой из-за налога на услуги для технологических компаний, передает NUR.KZ

По словам Трампа, с Канадой "очень сложно торговать", так как ранее страна якобы взимала с фермеров США до 400% пошлин на молочные продукты. Теперь, как отметил Трамп, Канада объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний,

"Это является прямым нарушением и вопиющей атакой на нашу страну. Они, очевидно, копируют Европейский союз, который сделал то же самое и в настоящее время также обсуждает это с нами. На основании этого вопиющего налога мы настоящим прекращаем ВСЕ обсуждения по торговле с Канадой, вступающие в силу немедленно", - написал Трамп.

Он добавил, что США уведомят Канаду о размере пошлины, которую ей придется платить за ведение бизнеса, в течение недели.

В начале этогогода президент США Дональд Трамп назвал способ для Канады избежать пошлин в 25% - американский лидер вновь предложил Канаде войти в состав США.

При этом Трамп не в первый раз озвучивает идею присоединения Канады к США. В декабре прошлого года на совместном ужине с Трюдо он в шутку предложил премьер-министру Канады сделать ее 51-м штатом. А уже позже Трамп в интервью NBC News всерьез заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера.

На фоне новостей об отставке Трюдо Трамп вновь предложил присоединить Канаду к США. Трюдо на это заявил, что "нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов".