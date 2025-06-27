Футболки с лицом Трампа и словом "папочка" начали продавать в США: ранее его так назвал глава НАТО

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Футболки с лицом Трампа и словом "папочка" начали продавать в США: ранее его так назвал глава НАТО

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

    В США в продажу выпустили футболку с фотографией Дональда Трампа и надписью "папочка", после того как на саммите НАТО его так назвал глава альянса, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

    Объединенный комитет по сбору средств Национального комитета президента США (JFC) презентовал футболку с фото Трампа и надписью "папочка".

    "Когда Байден был президентом, над нами смеялись на мировой арене. Но благодаря вашему любимому президенту (мне!) нас снова уважают", - говорится в сообщении комитета от лица Трампа.

    Напомним, несколько дней назад глава НАТО Марк Рютте осыпал похвалами Дональда Трампа за его решения в ирано-израильском конфликте, а также назвал лидера США "папочкой".

    Незадолго до этого Трамп не сдержался, комментируя ситуацию между Израилем и Ираном. Политик выругался матом, беседуя с журналистами. Это произошло после того, как Трамп заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном. Но позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

    Однако далее в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории. СМИ сообщили, что министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.