Футболки с лицом Трампа и словом "папочка" начали продавать в США: ранее его так назвал глава НАТО

В США в продажу выпустили футболку с фотографией Дональда Трампа и надписью "папочка", после того как на саммите НАТО его так назвал глава альянса, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Объединенный комитет по сбору средств Национального комитета президента США (JFC) презентовал футболку с фото Трампа и надписью "папочка".

"Когда Байден был президентом, над нами смеялись на мировой арене. Но благодаря вашему любимому президенту (мне!) нас снова уважают", - говорится в сообщении комитета от лица Трампа.

Напомним, несколько дней назад глава НАТО Марк Рютте осыпал похвалами Дональда Трампа за его решения в ирано-израильском конфликте, а также назвал лидера США "папочкой".

Незадолго до этого Трамп не сдержался, комментируя ситуацию между Израилем и Ираном. Политик выругался матом, беседуя с журналистами. Это произошло после того, как Трамп заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном. Но позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

Однако далее в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории. СМИ сообщили, что министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия.