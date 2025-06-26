СМИ: Трамп разочаровался в Путине и стал мягче к Зеленскому

Президент США заявил, что глава Украины "очень милый" после их кулуарной беседы на саммите НАТО, но встревожен действиями российского лидера, передает NUR.KZ со ссылкой на Finacial Times.

Как пишет издание, Дональд Трамп проявил симпатию к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, назвав его "очень милым" после встречи с ним на полях саммита НАТО. Также отмечается, что глава США занял более жесткий тон в отношении России.

"Владимир Путин действительно должен положить конец этой войне. Люди гибнут в таких количествах, которых люди не видели уже давно", - сказал Трамп.

По мнению источников издания, раньше Трамп колебался в своем отношении к своим российским и украинским коллегам, что достигло кульминации в ссоре с Зеленским в Овальном кабинете в феврале.

"Трамп изначально, казалось, больше понимал Путина, которому звонил несколько раз, с его переговорной командой США вели прямые мирные переговоры. Но в последние недели Трамп все больше разочаровывался в российском президенте из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня", - пишет издание.

А во время обсуждений на саммите НАТО Трамп выразил разочарование ситуацией в Украине, которая, по его словам, "выходит из-под контроля". Кроме того, Трамп описал почти часовую встречу с Зеленским как "очень приятную".

"Нет, нет, я хотел узнать, как у него дела. Он был очень любезен, на самом деле. Он ведет тяжелую битву. Это тяжелая битва", - высказался Трамп о встрече с Зеленским.

Также Трамп сказал, что у него и Зеленского "были тяжелые времена" в прошлом, что является явной отсылкой на скандал в Белом доме.

"Я вынес из встречи то, что он хотел бы, чтобы это закончилось. Я думаю, что сейчас прекрасное время, чтобы положить этому конец. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы положить этому конец", - добавил он.

Помимо этого, Трамп сказал, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине большего количества ракет Patriot, хотя США и Израиль также нуждаются в них.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с лидером США Дональдом Трампом во время личной встречи на саммите НАТО.

Там же Дональд Трамп подчеркнул, что все еще очень рассчитывает заключить сделку с Россией по конфликту в Украине. Трамп назвал ситуацию "позором", так как "на прошлой неделе погибли 6 тыс. солдат". Он также отметил, что отклонил предложение Путина помочь в конфликте с Ираном. До этого Путин заявил, что согласен со словами Трампа о том, что при нем конфликт в Украине мог бы не случиться.

Ранее Владимир Путин отказался ехать на переговоры с Украиной в Стамбул. Свои планы изменил и Дональд Трамп, который планировал попасть туда.