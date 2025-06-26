Конгрессмены отклонили попытку запустить импичмент Трампа

Попытка импичмента Дональда Трампа после ударов по Ирану полностью провалилась - 24 июня палата представителей США сделала свой выбор, передает CNN.

Палата представителей проголосовала за блокирование рассмотрения резолюции демократов об импичменте президента Дональда Трампа за разрешение на нанесение американских ударов по Ирану в выходные без одобрения конгресса.

344 конгрессмена проголосовали против выдвинутой инициативы, согласились - 79. Стоит отметить, что против проголосовали и демократы, причем большинство - 128 человек.

Голосование происходило не по самой резолюции об импичменте, а касательно ее рассмотрения. В итоге было принято решение отложить резолюцию об импичменте, выдвинутую демократическим депутатом от Техаса Элом Грином.

Как пишет РИА Новости, представляющий Техас конгрессмен-демократ Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями.

Ранее конкгрессвумен Александрия Окасио-Кортес раскритиковала решение Дональда Трампа нанести удары по Ирану и заявила, что это является основанием для импичмента.

Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В понедельник вечером Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке.

Спустя несколько часов Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.