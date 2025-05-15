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"Зачем ему ехать, если я не поеду?": Трамп высказался об отсутствии Путина на переговорах с Украиной

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Дональд Трамп высказался о решении главы Российской Федерации Владимира Путина не присутствовать в Турции на переговорах с Украиной.

По данным телеканала NBC News, Трамп предположил, что может присоединиться к мирным переговорам между Россией и Украиной в Турции завтра, 16 мая. При этом он ожидает, что президент России Владимир Путин на переговорах присутствовать не будет.

"Я бы поехал в пятницу, если бы это было уместно, но у нас есть люди, которые ведут переговоры прямо сейчас", - сказал Трамп.

Кроме того, он высказался об отсутствии Путина в Стамбуле.

"Зачем ему ехать, если я не поеду? Потому что я не собирался ехать. И я сказал, я не думаю, что он поедет, я не знаю. И это оказалось правдой. Но у нас там есть люди", - отметил Трамп.

Кроме того, как сообщает The Hill, Трамп сказал журналистам, что "ничего не произойдет" на переговорах по Украине, "пока он с Путиным не встретится".

Напомним, ранее Путин не принял предложение Украины и ее западных союзников объявить новое 30-дневное перемирие, обвинив Киев в нарушении предыдущих объявленных Москвой периодов прекращения огня. Вместо этого глава РФ предложил обсудить и вопрос перемирия на прямых переговорах Москвы и Киева, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет личной встречи с Путиным на предстоящих переговорах Украины и России в Турции.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая, где запланированы переговоры между Россией и Украиной. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Вчера Зеленский заявил, что Украина решит свои дальнейшие шаги относительно переговоров в Стамбуле после того, как Россия раскроет состав своей делегации. Но сегодня стало известно, что Путин не будет принимать участия в прямых переговорах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245395-zachem-emu-ehat-esli-ya-ne-poedu-tramp-vyskazalsya-ob-otsutstvii-putina-na-peregovorah-s-ukrainoy/